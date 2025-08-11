Валюты / WEN
WEN: Wendy's Company (The)
9.56 USD 0.11 (1.14%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WEN за сегодня изменился на -1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.48, а максимальная — 9.73.
Следите за динамикой Wendy's Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.48 9.73
Годовой диапазон
9.48 20.61
- Предыдущее закрытие
- 9.67
- Open
- 9.70
- Bid
- 9.56
- Ask
- 9.86
- Low
- 9.48
- High
- 9.73
- Объем
- 8.023 K
- Дневное изменение
- -1.14%
- Месячное изменение
- -8.43%
- 6-месячное изменение
- -34.92%
- Годовое изменение
- -45.80%
