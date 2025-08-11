クォートセクション
WEN: Wendy's Company (The)

9.52 USD 0.05 (0.53%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WENの今日の為替レートは、0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり9.33の安値と9.53の高値で取引されました。

Wendy's Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

WEN News

1日のレンジ
9.33 9.53
1年のレンジ
9.33 20.61
以前の終値
9.47
始値
9.44
買値
9.52
買値
9.82
安値
9.33
高値
9.53
出来高
9.268 K
1日の変化
0.53%
1ヶ月の変化
-8.81%
6ヶ月の変化
-35.19%
1年の変化
-46.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K