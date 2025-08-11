通貨 / WEN
WEN: Wendy's Company (The)
9.52 USD 0.05 (0.53%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WENの今日の為替レートは、0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり9.33の安値と9.53の高値で取引されました。
Wendy's Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
9.33 9.53
1年のレンジ
9.33 20.61
- 以前の終値
- 9.47
- 始値
- 9.44
- 買値
- 9.52
- 買値
- 9.82
- 安値
- 9.33
- 高値
- 9.53
- 出来高
- 9.268 K
- 1日の変化
- 0.53%
- 1ヶ月の変化
- -8.81%
- 6ヶ月の変化
- -35.19%
- 1年の変化
- -46.03%
