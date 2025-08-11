货币 / WEN
WEN: Wendy's Company (The)
9.61 USD 0.05 (0.52%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WEN汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点9.51和高点9.67进行交易。
关注Wendy's Company (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WEN新闻
- Micron Technology and Wendy's have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Wendy's (WEN)
- Consumers Flock Back To Restaurants Driving August Sales Jump - Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Wendy’s stock hits 52-week low at $9.73
- Restaurant promotions to intensify as consumer spending weakens
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Wendy's: Milking The Cow Dry (NASDAQ:WEN)
- Palantir: Why You’ll Regret Selling Now (It’s Not What You Think) (NASDAQ:PLTR)
- Talen Energy and Wendy's have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- AI Replacing Jobs? CEOs Sound The Alarm For White-Collar Workers
- Bear of the Day: The Wendy's Company (WEN)
- The Wendy's Company: Still Bearish As Demand Backdrop Remains Poor (NASDAQ:WEN)
- How restaurant chains are competing on in-store vibes to win back customers
- The Chili’s Economy Is Here: What’s Behind the Casual-Dining Boom
- Wendy's Stock: Shares Selling At A Reasonable Discount To Its Current Price (NASDAQ:WEN)
- 3 ways Wendy's CEO plans to fix the struggling burger business
- Cava trims its sales outlook, and shares tumble. Its CEO says consumers are navigating a ‘fog.’
- These Analysts Cut Their Forecasts On Wendy's After Q2 Results - Wendy's (NASDAQ:WEN)
- Wendy’s stock price target lowered to $11 by RBC Capital on weak sales
- Bernstein SocGen lowers Wendy’s stock price target on weak consumer spending
- Stephens lowers Wendy’s stock price target to $11 on mixed results
日范围
9.51 9.67
年范围
9.48 20.61
- 前一天收盘价
- 9.56
- 开盘价
- 9.56
- 卖价
- 9.61
- 买价
- 9.91
- 最低价
- 9.51
- 最高价
- 9.67
- 交易量
- 2.654 K
- 日变化
- 0.52%
- 月变化
- -7.95%
- 6个月变化
- -34.58%
- 年变化
- -45.52%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值