SVM: Silvercorp Metals Inc
5.14 USD 0.24 (4.46%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SVM за сегодня изменился на -4.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.10, а максимальная — 5.43.
Следите за динамикой Silvercorp Metals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SVM
- Silvercorp Looks Fairly Valued After Recent Rally (NYSE:SVM)
- Акции Silvercorp Metals достигли 52-недельного максимума в $5,33
- Silvercorp Metals stock hits 52-week high at 5.33 USD
- Is Gold Fields Limited (GFI) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Kasiya rehabilitation trials show 5x crop yield improvement
- Should Value Investors Buy Silvercorp Metals (SVM) Stock?
- Silvercorp Metals price target lowered to $6.50 at Roth/MKM after fatality
- Earnings call transcript: Silvercorp Metals Q1 2025 sees mixed results
- Silvercorp (SVM) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Intrepid Potash (IPI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Earnings Preview: Alpha Metallurgical (AMR) Q2 Earnings Expected to Decline
- Analysts Estimate Silvercorp (SVM) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Should Value Investors Buy Silvercorp Metals (SVM) Stock?
- Sovereign Metals completes geotechnical fieldwork for Kasiya project
- Silvercorp Metals: The Metal Shines, But The Stock Already Reflects Much Of The Value
- Is Silvercorp Metals (SVM) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Silvercorp Metals: Good Prospects, But Shares Lower First With Cautious Fed (Rating Downgrade) (NYSE:SVM)
- Silvercorp Metals: Attractive Valuation And Massive Growth Ahead - But There’s A Catch
- Best Momentum Stocks to Buy for July 18th
- New Strong Buy Stocks for July 18th
- Best Value Stocks to Buy for July 18th
- Silvercorp (SVM) Is Up 10.34% in One Week: What You Should Know
- Silvercorp reports 13% revenue increase in Q1 fiscal 2026
- 5 Reasons Why Gold Will Dethrone The USD As The World's Main FX Reserve Within A Decade
Дневной диапазон
5.10 5.43
Годовой диапазон
2.87 5.47
- Предыдущее закрытие
- 5.38
- Open
- 5.43
- Bid
- 5.14
- Ask
- 5.44
- Low
- 5.10
- High
- 5.43
- Объем
- 4.528 K
- Дневное изменение
- -4.46%
- Месячное изменение
- 3.21%
- 6-месячное изменение
- 32.82%
- Годовое изменение
- 15.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.