货币 / SVM
SVM: Silvercorp Metals Inc
5.17 USD 0.03 (0.58%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SVM汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点5.00和高点5.21进行交易。
关注Silvercorp Metals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
5.00 5.21
年范围
2.87 5.47
- 前一天收盘价
- 5.14
- 开盘价
- 5.00
- 卖价
- 5.17
- 买价
- 5.47
- 最低价
- 5.00
- 最高价
- 5.21
- 交易量
- 2.431 K
- 日变化
- 0.58%
- 月变化
- 3.82%
- 6个月变化
- 33.59%
- 年变化
- 16.44%
