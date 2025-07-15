Währungen / SVM
SVM: Silvercorp Metals Inc
5.15 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SVM hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.03 bis zu einem Hoch von 5.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Silvercorp Metals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SVM News
- Silvercorp announces share repurchase program of up to 4% of shares
- Silvercorp Looks Fairly Valued After Recent Rally (NYSE:SVM)
- Silvercorp Metals-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 5,33 USD
- Silvercorp Metals stock hits 52-week high at 5.33 USD
- Is Gold Fields Limited (GFI) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Kasiya rehabilitation trials show 5x crop yield improvement
- Should Value Investors Buy Silvercorp Metals (SVM) Stock?
- Silvercorp Metals price target lowered to $6.50 at Roth/MKM after fatality
- Earnings call transcript: Silvercorp Metals Q1 2025 sees mixed results
- Silvercorp (SVM) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Intrepid Potash (IPI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Earnings Preview: Alpha Metallurgical (AMR) Q2 Earnings Expected to Decline
- Analysts Estimate Silvercorp (SVM) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Should Value Investors Buy Silvercorp Metals (SVM) Stock?
- Sovereign Metals completes geotechnical fieldwork for Kasiya project
- Silvercorp Metals: The Metal Shines, But The Stock Already Reflects Much Of The Value
- Is Silvercorp Metals (SVM) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Silvercorp Metals: Good Prospects, But Shares Lower First With Cautious Fed (Rating Downgrade) (NYSE:SVM)
- Silvercorp Metals: Attractive Valuation And Massive Growth Ahead - But There’s A Catch
- Best Momentum Stocks to Buy for July 18th
- New Strong Buy Stocks for July 18th
- Best Value Stocks to Buy for July 18th
- Silvercorp (SVM) Is Up 10.34% in One Week: What You Should Know
- Silvercorp reports 13% revenue increase in Q1 fiscal 2026
Tagesspanne
5.03 5.19
Jahresspanne
2.87 5.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.15
- Eröffnung
- 5.19
- Bid
- 5.15
- Ask
- 5.45
- Tief
- 5.03
- Hoch
- 5.19
- Volumen
- 3.049 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 3.41%
- 6-Monatsänderung
- 33.07%
- Jahresänderung
- 15.99%
