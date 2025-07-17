FiyatlarBölümler
Dövizler / SVM
Geri dön - Hisse senetleri

SVM: Silvercorp Metals Inc

5.35 USD 0.20 (3.88%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SVM fiyatı bugün 3.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.17 ve Yüksek fiyatı olarak 5.43 aralığında işlem gördü.

Silvercorp Metals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SVM haberleri

Günlük aralık
5.17 5.43
Yıllık aralık
2.87 5.47
Önceki kapanış
5.15
Açılış
5.19
Satış
5.35
Alış
5.65
Düşük
5.17
Yüksek
5.43
Hacim
4.923 K
Günlük değişim
3.88%
Aylık değişim
7.43%
6 aylık değişim
38.24%
Yıllık değişim
20.50%
21 Eylül, Pazar