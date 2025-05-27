Валюты / RWT
RWT: Redwood Trust Inc
6.03 USD 0.11 (1.79%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RWT за сегодня изменился на -1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.02, а максимальная — 6.18.
Следите за динамикой Redwood Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RWT
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Redwood Trust prices $50 million convertible senior notes offering
- Redwood Trust plans to offer $50 million in convertible notes
- Redwood Trust, Inc. (RWT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Redwood earnings beat, revenue fell short of estimates
- Compared to Estimates, Redwood Trust (RWT) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Redwood Trust (RWT) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Redwood Trust (RWT) Reports Next Week: What You Should Expect
- Redwood Trust: Two Baby Bonds Yielding Over 9.5% To Maturity For Income Investors (RWT)
- Redwood Trust Announces Second Quarter 2025 Common and Preferred Dividends
Дневной диапазон
6.02 6.18
Годовой диапазон
4.68 7.80
- Предыдущее закрытие
- 6.14
- Open
- 6.16
- Bid
- 6.03
- Ask
- 6.33
- Low
- 6.02
- High
- 6.18
- Объем
- 959
- Дневное изменение
- -1.79%
- Месячное изменение
- 0.17%
- 6-месячное изменение
- -0.66%
- Годовое изменение
- -22.29%
