PAYO: Payoneer Global Inc
6.57 USD 0.09 (1.39%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PAYO за сегодня изменился на 1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.43, а максимальная — 6.60.
Следите за динамикой Payoneer Global Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.43 6.60
Годовой диапазон
5.71 11.29
- Предыдущее закрытие
- 6.48
- Open
- 6.48
- Bid
- 6.57
- Ask
- 6.87
- Low
- 6.43
- High
- 6.60
- Объем
- 4.200 K
- Дневное изменение
- 1.39%
- Месячное изменение
- -4.09%
- 6-месячное изменение
- -9.38%
- Годовое изменение
- -13.21%
