MX: Magnachip Semiconductor Corporation
3.17 USD 0.01 (0.32%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MX за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.14, а максимальная — 3.22.
Следите за динамикой Magnachip Semiconductor Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.14 3.22
Годовой диапазон
2.51 5.16
- Предыдущее закрытие
- 3.16
- Open
- 3.20
- Bid
- 3.17
- Ask
- 3.47
- Low
- 3.14
- High
- 3.22
- Объем
- 248
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- 2.59%
- 6-месячное изменение
- -8.12%
- Годовое изменение
- -32.26%
