MX: Magnachip Semiconductor Corporation
3.32 USD 0.08 (2.47%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MX hat sich für heute um 2.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.25 bis zu einem Hoch von 3.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Magnachip Semiconductor Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.25 3.35
Jahresspanne
2.51 5.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.24
- Eröffnung
- 3.27
- Bid
- 3.32
- Ask
- 3.62
- Tief
- 3.25
- Hoch
- 3.35
- Volumen
- 469
- Tagesänderung
- 2.47%
- Monatsänderung
- 7.44%
- 6-Monatsänderung
- -3.77%
- Jahresänderung
- -29.06%
