MPC: Marathon Petroleum Corporation
182.97 USD 3.03 (1.68%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MPC за сегодня изменился на 1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 180.00, а максимальная — 184.53.
Следите за динамикой Marathon Petroleum Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MPC
- Marathon Petroleum (MPC) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- 4 Brilliant Ultra-Yield Pipeline Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Marathon Petroleum Corporation (MPC) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Analysis-ConocoPhillips’ deep layoffs highlight need for capital discipline, analysts say
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- Here's Why Investors Should Retain Delek US Holdings Stock
- White House review of biofuel waiver plan pits farmers against refiners
- Marathon Petroleum Corp stock hits 52-week high at 183.14 USD
- BofA lifts Valero rating on heavy crude advantage but downgrade Phillips 66
- Marathon Petroleum Corporation (MPC) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- This Stock Offers a 7.6% Annual Dividend Yield. Time to Buy?
- Here Are My Top 3 Ultra-Yield Dividend Energy Stocks to Buy Now
- Who benefits the most from rate cuts?
- Zacks Industry Outlook Highlights Marathon Petroleum, Phillips 66, Galp Energia and Par Pacific
- Refining & Marketing Industry Outlook: 4 Stocks in Focus
- Jefferies’ top stock picks: From Big Tech to semis, these are consistent winners
- Investors Heavily Search Marathon Petroleum Corporation (MPC): Here is What You Need to Know
- Voya Corporate Leaders Trust Fund B Q2 2025 Commentary
- UBS reiterates buy rating on Marathon Petroleum stock amid wider crude spreads
- Refiners Smell Profits as Heavy Crude Comes Roaring Back--But One Risk Lurks
- Marathon Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Expenses Down Y/Y
- United Steelworkers union sets proposals for next refinery worker contract
- Marathon Petroleum Stock: Q2 Review, Resilience Enables More Buybacks (NYSE:MPC)
- Compared to Estimates, Marathon Petroleum (MPC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
Дневной диапазон
180.00 184.53
Годовой диапазон
115.10 186.28
- Предыдущее закрытие
- 179.94
- Open
- 180.00
- Bid
- 182.97
- Ask
- 183.27
- Low
- 180.00
- High
- 184.53
- Объем
- 3.791 K
- Дневное изменение
- 1.68%
- Месячное изменение
- 1.86%
- 6-месячное изменение
- 25.18%
- Годовое изменение
- 13.77%
