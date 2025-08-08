통화 / MPC
MPC: Marathon Petroleum Corporation
185.38 USD 0.31 (0.17%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MPC 환율이 오늘 0.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 182.86이고 고가는 185.73이었습니다.
Marathon Petroleum Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
182.86 185.73
년간 변동
115.10 186.28
- 이전 종가
- 185.07
- 시가
- 185.72
- Bid
- 185.38
- Ask
- 185.68
- 저가
- 182.86
- 고가
- 185.73
- 볼륨
- 3.913 K
- 일일 변동
- 0.17%
- 월 변동
- 3.20%
- 6개월 변동
- 26.82%
- 년간 변동율
- 15.26%
