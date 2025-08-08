Dövizler / MPC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MPC: Marathon Petroleum Corporation
185.38 USD 0.31 (0.17%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MPC fiyatı bugün 0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 182.86 ve Yüksek fiyatı olarak 185.73 aralığında işlem gördü.
Marathon Petroleum Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MPC haberleri
- TD Cowen, Marathon Petroleum için hedef fiyatı 182 dolardan 195 dolara yükseltti
- Marathon Petroleum stock price target raised to $195 from $182 at TD Cowen
- Madison Pacific Properties yönetim kurulu değişikliklerini duyurdu
- Madison Pacific Properties announces board changes
- Marathon Petroleum (MPC) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- 4 Brilliant Ultra-Yield Pipeline Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Marathon Petroleum Corporation (MPC) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Analysis-ConocoPhillips’ deep layoffs highlight need for capital discipline, analysts say
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- Here's Why Investors Should Retain Delek US Holdings Stock
- White House review of biofuel waiver plan pits farmers against refiners
- Marathon Petroleum Corp stock hits 52-week high at 183.14 USD
- BofA lifts Valero rating on heavy crude advantage but downgrade Phillips 66
- Marathon Petroleum Corporation (MPC) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- This Stock Offers a 7.6% Annual Dividend Yield. Time to Buy?
- Here Are My Top 3 Ultra-Yield Dividend Energy Stocks to Buy Now
- Who benefits the most from rate cuts?
- Zacks Industry Outlook Highlights Marathon Petroleum, Phillips 66, Galp Energia and Par Pacific
- Refining & Marketing Industry Outlook: 4 Stocks in Focus
- Jefferies’ top stock picks: From Big Tech to semis, these are consistent winners
- Investors Heavily Search Marathon Petroleum Corporation (MPC): Here is What You Need to Know
- Voya Corporate Leaders Trust Fund B Q2 2025 Commentary
- UBS reiterates buy rating on Marathon Petroleum stock amid wider crude spreads
- Refiners Smell Profits as Heavy Crude Comes Roaring Back--But One Risk Lurks
Günlük aralık
182.86 185.73
Yıllık aralık
115.10 186.28
- Önceki kapanış
- 185.07
- Açılış
- 185.72
- Satış
- 185.38
- Alış
- 185.68
- Düşük
- 182.86
- Yüksek
- 185.73
- Hacim
- 3.913 K
- Günlük değişim
- 0.17%
- Aylık değişim
- 3.20%
- 6 aylık değişim
- 26.82%
- Yıllık değişim
- 15.26%
21 Eylül, Pazar