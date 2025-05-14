КотировкиРазделы
LVLU: Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc

4.50 USD 0.67 (12.96%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LVLU за сегодня изменился на -12.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.42, а максимальная — 4.99.

Следите за динамикой Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.42 4.99
Годовой диапазон
0.22 6.34
Предыдущее закрытие
5.17
Open
4.81
Bid
4.50
Ask
4.80
Low
4.42
High
4.99
Объем
214
Дневное изменение
-12.96%
Месячное изменение
15.38%
6-месячное изменение
1025.00%
Годовое изменение
176.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.