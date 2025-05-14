Валюты / LVLU
LVLU: Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc
4.50 USD 0.67 (12.96%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LVLU за сегодня изменился на -12.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.42, а максимальная — 4.99.
Следите за динамикой Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LVLU
- Lulus secures $20 million credit facility with White Oak Commercial Finance
- Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. (LVLU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Lulu’s Fashion Lounge Q2 2025 sees revenue dip, stock rises
- Lulu’s Fashion Lounge Holdings earnings missed by $1.05, revenue fell short of estimates
- Lulus Posts 11 Percent Drop in Fiscal Q2
- Stock Market News Today, 8/13/25 – U.S. Stock Futures Rise as Traders Speculate on a Rate Cut Amid Easing Inflation - TipRanks.com
- Lulus announces 1-for-15 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Lulus shifts to Nasdaq Capital Market effective June 10
- Lulus CFO Tiffany R. Smith to step down at end of June
- Lulu’s Fashion Lounge risks Nasdaq delisting
- Lulu’s Fashion Lounge Holdings earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
Дневной диапазон
4.42 4.99
Годовой диапазон
0.22 6.34
- Предыдущее закрытие
- 5.17
- Open
- 4.81
- Bid
- 4.50
- Ask
- 4.80
- Low
- 4.42
- High
- 4.99
- Объем
- 214
- Дневное изменение
- -12.96%
- Месячное изменение
- 15.38%
- 6-месячное изменение
- 1025.00%
- Годовое изменение
- 176.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.