LVLU: Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc
4.73 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LVLU hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.62 bis zu einem Hoch von 4.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LVLU News
- Lulus secures $20 million credit facility with White Oak Commercial Finance
- Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. (LVLU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Lulu’s Fashion Lounge Q2 2025 sees revenue dip, stock rises
- Lulu’s Fashion Lounge Holdings earnings missed by $1.05, revenue fell short of estimates
- Lulus Posts 11 Percent Drop in Fiscal Q2
- Stock Market News Today, 8/13/25 – U.S. Stock Futures Rise as Traders Speculate on a Rate Cut Amid Easing Inflation - TipRanks.com
- Lulus announces 1-for-15 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Lulus shifts to Nasdaq Capital Market effective June 10
- Lulus CFO Tiffany R. Smith to step down at end of June
- Lulu’s Fashion Lounge risks Nasdaq delisting
- Lulu’s Fashion Lounge Holdings earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
Tagesspanne
4.62 4.77
Jahresspanne
0.22 6.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.73
- Eröffnung
- 4.77
- Bid
- 4.73
- Ask
- 5.03
- Tief
- 4.62
- Hoch
- 4.77
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 21.28%
- 6-Monatsänderung
- 1082.50%
- Jahresänderung
- 190.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K