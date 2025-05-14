Devises / LVLU
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LVLU: Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc
4.69 USD 0.04 (0.85%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LVLU a changé de -0.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.62 et à un maximum de 4.80.
Suivez la dynamique Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LVLU Nouvelles
- Lulus secures $20 million credit facility with White Oak Commercial Finance
- Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. (LVLU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Lulu’s Fashion Lounge Q2 2025 sees revenue dip, stock rises
- Lulu’s Fashion Lounge Holdings earnings missed by $1.05, revenue fell short of estimates
- Lulus Posts 11 Percent Drop in Fiscal Q2
- Stock Market News Today, 8/13/25 – U.S. Stock Futures Rise as Traders Speculate on a Rate Cut Amid Easing Inflation - TipRanks.com
- Lulus announces 1-for-15 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Lulus shifts to Nasdaq Capital Market effective June 10
- Lulus CFO Tiffany R. Smith to step down at end of June
- Lulu’s Fashion Lounge risks Nasdaq delisting
- Lulu’s Fashion Lounge Holdings earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
Range quotidien
4.62 4.80
Range Annuel
0.22 6.34
- Clôture Précédente
- 4.73
- Ouverture
- 4.77
- Bid
- 4.69
- Ask
- 4.99
- Plus Bas
- 4.62
- Plus Haut
- 4.80
- Volume
- 57
- Changement quotidien
- -0.85%
- Changement Mensuel
- 20.26%
- Changement à 6 Mois
- 1072.50%
- Changement Annuel
- 187.73%
20 septembre, samedi