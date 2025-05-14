通貨 / LVLU
LVLU: Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc
4.73 USD 0.08 (1.66%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LVLUの今日の為替レートは、-1.66%変化しました。日中、通貨は1あたり4.48の安値と4.88の高値で取引されました。
Lulu's Fashion Lounge Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
4.48 4.88
1年のレンジ
0.22 6.34
- 以前の終値
- 4.81
- 始値
- 4.83
- 買値
- 4.73
- 買値
- 5.03
- 安値
- 4.48
- 高値
- 4.88
- 出来高
- 192
- 1日の変化
- -1.66%
- 1ヶ月の変化
- 21.28%
- 6ヶ月の変化
- 1082.50%
- 1年の変化
- 190.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K