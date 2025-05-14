Valute / LVLU
LVLU: Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc
4.69 USD 0.04 (0.85%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LVLU ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.62 e ad un massimo di 4.80.
Segui le dinamiche di Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LVLU News
- Lulus secures $20 million credit facility with White Oak Commercial Finance
- Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. (LVLU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Lulu’s Fashion Lounge Q2 2025 sees revenue dip, stock rises
- Lulu’s Fashion Lounge Holdings earnings missed by $1.05, revenue fell short of estimates
- Lulus Posts 11 Percent Drop in Fiscal Q2
- Stock Market News Today, 8/13/25 – U.S. Stock Futures Rise as Traders Speculate on a Rate Cut Amid Easing Inflation - TipRanks.com
- Lulus announces 1-for-15 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Lulus shifts to Nasdaq Capital Market effective June 10
- Lulus CFO Tiffany R. Smith to step down at end of June
- Lulu’s Fashion Lounge risks Nasdaq delisting
- Lulu’s Fashion Lounge Holdings earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
Intervallo Giornaliero
4.62 4.80
Intervallo Annuale
0.22 6.34
- Chiusura Precedente
- 4.73
- Apertura
- 4.77
- Bid
- 4.69
- Ask
- 4.99
- Minimo
- 4.62
- Massimo
- 4.80
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- -0.85%
- Variazione Mensile
- 20.26%
- Variazione Semestrale
- 1072.50%
- Variazione Annuale
- 187.73%
21 settembre, domenica