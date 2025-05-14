QuotazioniSezioni
Valute / LVLU
Tornare a Azioni

LVLU: Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc

4.69 USD 0.04 (0.85%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LVLU ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.62 e ad un massimo di 4.80.

Segui le dinamiche di Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LVLU News

Intervallo Giornaliero
4.62 4.80
Intervallo Annuale
0.22 6.34
Chiusura Precedente
4.73
Apertura
4.77
Bid
4.69
Ask
4.99
Minimo
4.62
Massimo
4.80
Volume
57
Variazione giornaliera
-0.85%
Variazione Mensile
20.26%
Variazione Semestrale
1072.50%
Variazione Annuale
187.73%
21 settembre, domenica