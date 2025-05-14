FiyatlarBölümler
LVLU: Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc

4.69 USD 0.04 (0.85%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LVLU fiyatı bugün -0.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.62 ve Yüksek fiyatı olarak 4.80 aralığında işlem gördü.

Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
4.62 4.80
Yıllık aralık
0.22 6.34
Önceki kapanış
4.73
Açılış
4.77
Satış
4.69
Alış
4.99
Düşük
4.62
Yüksek
4.80
Hacim
57
Günlük değişim
-0.85%
Aylık değişim
20.26%
6 aylık değişim
1072.50%
Yıllık değişim
187.73%
