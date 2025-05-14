Dövizler / LVLU
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LVLU: Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc
4.69 USD 0.04 (0.85%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LVLU fiyatı bugün -0.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.62 ve Yüksek fiyatı olarak 4.80 aralığında işlem gördü.
Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LVLU haberleri
- Lulus secures $20 million credit facility with White Oak Commercial Finance
- Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. (LVLU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Lulu’s Fashion Lounge Q2 2025 sees revenue dip, stock rises
- Lulu’s Fashion Lounge Holdings earnings missed by $1.05, revenue fell short of estimates
- Lulus Posts 11 Percent Drop in Fiscal Q2
- Stock Market News Today, 8/13/25 – U.S. Stock Futures Rise as Traders Speculate on a Rate Cut Amid Easing Inflation - TipRanks.com
- Lulus announces 1-for-15 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Lulus shifts to Nasdaq Capital Market effective June 10
- Lulus CFO Tiffany R. Smith to step down at end of June
- Lulu’s Fashion Lounge risks Nasdaq delisting
- Lulu’s Fashion Lounge Holdings earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
Günlük aralık
4.62 4.80
Yıllık aralık
0.22 6.34
- Önceki kapanış
- 4.73
- Açılış
- 4.77
- Satış
- 4.69
- Alış
- 4.99
- Düşük
- 4.62
- Yüksek
- 4.80
- Hacim
- 57
- Günlük değişim
- -0.85%
- Aylık değişim
- 20.26%
- 6 aylık değişim
- 1072.50%
- Yıllık değişim
- 187.73%
21 Eylül, Pazar