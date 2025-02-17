Валюты / LBTYK
LBTYK: Liberty Global Ltd - Class C
11.92 USD 0.08 (0.67%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LBTYK за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.82, а максимальная — 12.09.
Следите за динамикой Liberty Global Ltd - Class C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LBTYK
Дневной диапазон
11.82 12.09
Годовой диапазон
9.27 22.15
- Предыдущее закрытие
- 12.00
- Open
- 11.96
- Bid
- 11.92
- Ask
- 12.22
- Low
- 11.82
- High
- 12.09
- Объем
- 2.277 K
- Дневное изменение
- -0.67%
- Месячное изменение
- 1.27%
- 6-месячное изменение
- -0.58%
- Годовое изменение
- -44.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.