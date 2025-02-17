QuotazioniSezioni
Valute / LBTYK
Tornare a Azioni

LBTYK: Liberty Global Ltd - Class C

11.89 USD 0.16 (1.33%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LBTYK ha avuto una variazione del -1.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.85 e ad un massimo di 12.09.

Segui le dinamiche di Liberty Global Ltd - Class C. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LBTYK News

Intervallo Giornaliero
11.85 12.09
Intervallo Annuale
9.27 22.15
Chiusura Precedente
12.05
Apertura
12.09
Bid
11.89
Ask
12.19
Minimo
11.85
Massimo
12.09
Volume
1.532 K
Variazione giornaliera
-1.33%
Variazione Mensile
1.02%
Variazione Semestrale
-0.83%
Variazione Annuale
-44.93%
20 settembre, sabato