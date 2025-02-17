Valute / LBTYK
LBTYK: Liberty Global Ltd - Class C
11.89 USD 0.16 (1.33%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LBTYK ha avuto una variazione del -1.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.85 e ad un massimo di 12.09.
Segui le dinamiche di Liberty Global Ltd - Class C. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.85 12.09
Intervallo Annuale
9.27 22.15
- Chiusura Precedente
- 12.05
- Apertura
- 12.09
- Bid
- 11.89
- Ask
- 12.19
- Minimo
- 11.85
- Massimo
- 12.09
- Volume
- 1.532 K
- Variazione giornaliera
- -1.33%
- Variazione Mensile
- 1.02%
- Variazione Semestrale
- -0.83%
- Variazione Annuale
- -44.93%
20 settembre, sabato