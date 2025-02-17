Währungen / LBTYK
LBTYK: Liberty Global Ltd - Class C
12.05 USD 0.10 (0.84%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LBTYK hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.97 bis zu einem Hoch von 12.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Liberty Global Ltd - Class C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LBTYK News
Tagesspanne
11.97 12.14
Jahresspanne
9.27 22.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.95
- Eröffnung
- 11.99
- Bid
- 12.05
- Ask
- 12.35
- Tief
- 11.97
- Hoch
- 12.14
- Volumen
- 1.473 K
- Tagesänderung
- 0.84%
- Monatsänderung
- 2.38%
- 6-Monatsänderung
- 0.50%
- Jahresänderung
- -44.19%
