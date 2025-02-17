KurseKategorien
LBTYK: Liberty Global Ltd - Class C

12.05 USD 0.10 (0.84%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LBTYK hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.97 bis zu einem Hoch von 12.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Liberty Global Ltd - Class C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

LBTYK News

Tagesspanne
11.97 12.14
Jahresspanne
9.27 22.15
Vorheriger Schlusskurs
11.95
Eröffnung
11.99
Bid
12.05
Ask
12.35
Tief
11.97
Hoch
12.14
Volumen
1.473 K
Tagesänderung
0.84%
Monatsänderung
2.38%
6-Monatsänderung
0.50%
Jahresänderung
-44.19%
