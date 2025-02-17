Dövizler / LBTYK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LBTYK: Liberty Global Ltd - Class C
11.89 USD 0.16 (1.33%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LBTYK fiyatı bugün -1.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.85 ve Yüksek fiyatı olarak 12.09 aralığında işlem gördü.
Liberty Global Ltd - Class C hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LBTYK haberleri
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Liberty Global: Asymmetric Bet On Multiple Spinoffs (NASDAQ:LBTYA)
- Liberty Global Ltd. (LBTYA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Weitz Multi Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:WPVLX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q1 2025 Update
- Liberty Global: Making Sense Of The Valuation (NASDAQ:LBTYA)
- Oakmark International Fund Q1 2025 Commentary (OAKIX)
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio - Q4 2024 Update (MUTF:OAKMX)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio – Q4 2024 Update (NASDAQ:GLRE)
- Liberty Global Q4: Undervalued With Great Free Cash Flow (NASDAQ:LBTYA)
- Flywire Posts Downbeat Results, Joins Lemonade, Ginkgo Bioworks And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Agilon Health (NYSE:AGL), Accel Entertainment (NYSE:ACEL)
- Why ZoomInfo Technologies Shares Are Trading Higher By Around 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acadian Asset Management (NYSE:AAMI), Accel Entertainment (NYSE:ACEL)
- Columbia Overseas Value Fund Q4 2024 Commentary (COSZX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q4 2024 Update
- Weitz Multi Cap Equity Fund Q4 2024 Commentary
Günlük aralık
11.85 12.09
Yıllık aralık
9.27 22.15
- Önceki kapanış
- 12.05
- Açılış
- 12.09
- Satış
- 11.89
- Alış
- 12.19
- Düşük
- 11.85
- Yüksek
- 12.09
- Hacim
- 1.532 K
- Günlük değişim
- -1.33%
- Aylık değişim
- 1.02%
- 6 aylık değişim
- -0.83%
- Yıllık değişim
- -44.93%
21 Eylül, Pazar