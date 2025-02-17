通貨 / LBTYK
LBTYK: Liberty Global Ltd - Class C
12.05 USD 0.10 (0.84%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LBTYKの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり11.97の安値と12.14の高値で取引されました。
Liberty Global Ltd - Class Cダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
11.97 12.14
1年のレンジ
9.27 22.15
- 以前の終値
- 11.95
- 始値
- 11.99
- 買値
- 12.05
- 買値
- 12.35
- 安値
- 11.97
- 高値
- 12.14
- 出来高
- 1.473 K
- 1日の変化
- 0.84%
- 1ヶ月の変化
- 2.38%
- 6ヶ月の変化
- 0.50%
- 1年の変化
- -44.19%
