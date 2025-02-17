货币 / LBTYK
LBTYK: Liberty Global Ltd - Class C
12.06 USD 0.14 (1.17%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LBTYK汇率已更改1.17%。当日，交易品种以低点11.92和高点12.13进行交易。
关注Liberty Global Ltd - Class C动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LBTYK新闻
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Liberty Global: Asymmetric Bet On Multiple Spinoffs (NASDAQ:LBTYA)
- Liberty Global Ltd. (LBTYA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Weitz Multi Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:WPVLX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q1 2025 Update
- Liberty Global: Making Sense Of The Valuation (NASDAQ:LBTYA)
- Oakmark International Fund Q1 2025 Commentary (OAKIX)
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio - Q4 2024 Update (MUTF:OAKMX)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio – Q4 2024 Update (NASDAQ:GLRE)
- Liberty Global Q4: Undervalued With Great Free Cash Flow (NASDAQ:LBTYA)
- Flywire Posts Downbeat Results, Joins Lemonade, Ginkgo Bioworks And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Agilon Health (NYSE:AGL), Accel Entertainment (NYSE:ACEL)
- Why ZoomInfo Technologies Shares Are Trading Higher By Around 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acadian Asset Management (NYSE:AAMI), Accel Entertainment (NYSE:ACEL)
- Columbia Overseas Value Fund Q4 2024 Commentary (COSZX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q4 2024 Update
- Weitz Multi Cap Equity Fund Q4 2024 Commentary
日范围
11.92 12.13
年范围
9.27 22.15
- 前一天收盘价
- 11.92
- 开盘价
- 11.97
- 卖价
- 12.06
- 买价
- 12.36
- 最低价
- 11.92
- 最高价
- 12.13
- 交易量
- 347
- 日变化
- 1.17%
- 月变化
- 2.46%
- 6个月变化
- 0.58%
- 年变化
- -44.14%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值