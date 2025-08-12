Валюты / KT
KT: KT Corporation
20.01 USD 0.05 (0.25%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KT за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.88, а максимальная — 20.17.
Следите за динамикой KT Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
19.88 20.17
Годовой диапазон
14.77 21.61
- Предыдущее закрытие
- 20.06
- Open
- 20.08
- Bid
- 20.01
- Ask
- 20.31
- Low
- 19.88
- High
- 20.17
- Объем
- 3.178 K
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 0.55%
- 6-месячное изменение
- 13.37%
- Годовое изменение
- 29.43%
