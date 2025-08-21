Währungen / KT
KT: KT Corporation
19.99 USD 0.11 (0.55%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KT hat sich für heute um -0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.95 bis zu einem Hoch von 20.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die KT Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KT News
Tagesspanne
19.95 20.12
Jahresspanne
14.77 21.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.10
- Eröffnung
- 20.08
- Bid
- 19.99
- Ask
- 20.29
- Tief
- 19.95
- Hoch
- 20.12
- Volumen
- 1.180 K
- Tagesänderung
- -0.55%
- Monatsänderung
- 0.45%
- 6-Monatsänderung
- 13.26%
- Jahresänderung
- 29.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K