통화 / KT
KT: KT Corporation
19.38 USD 0.61 (3.05%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KT 환율이 오늘 -3.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.31이고 고가는 19.83이었습니다.
KT Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
19.31 19.83
년간 변동
14.77 21.61
- 이전 종가
- 19.99
- 시가
- 19.74
- Bid
- 19.38
- Ask
- 19.68
- 저가
- 19.31
- 고가
- 19.83
- 볼륨
- 2.124 K
- 일일 변동
- -3.05%
- 월 변동
- -2.61%
- 6개월 변동
- 9.80%
- 년간 변동율
- 25.36%
