Валюты / GRWG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GRWG: GrowGeneration Corp
1.62 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRWG за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.59, а максимальная — 1.66.
Следите за динамикой GrowGeneration Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GRWG
- Buy GrowGeneration - Trump Considers Less Dangerous Drug Status For Cannabis (GRWG)
- GrowGeneration (GRWG) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Why GrowGeneration Stock Is Not A Buy (NASDAQ:GRWG)
- GrowGeneration (GRWG) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- GrowGeneration Corp. (GRWG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GrowGeneration (GRWG) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- GrowGeneration earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Metallus (MTUS) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Energy Fuels (UUUU) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- BG Q2 Earnings Beat, Revenues Down Y/Y on Weak Results Across Segments
- GrowGeneration replaces Grant Thornton with BDO as independent auditor
- GrowGeneration Could Rally Sharply (NASDAQ:GRWG)
- GrowGeneration Announces International Expansion with Distribution Agreement Across the European Union and Footprint in Costa Rica
- GrowGeneration at Consumer Growth Conference: Strategic Shift to Product-Driven Model
- GrowGeneration expands with Viagrow acquisition
- GrowGeneration to Participate in the Benzinga Cannabis Capital Conference on June 8-10, 2025
- GrowGeneration to Participate in the 25th Annual Oppenheimer Consumer Growth and E-Commerce Conference on June 9“11, 2025
- Exit Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Cannabis Investors Should Sell Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- GrowGeneration Corp. (GRWG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Gorilla Technology shares soar on $1.8B Thai smart grid deal
Дневной диапазон
1.59 1.66
Годовой диапазон
0.81 2.26
- Предыдущее закрытие
- 1.62
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.62
- Ask
- 1.92
- Low
- 1.59
- High
- 1.66
- Объем
- 459
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -1.22%
- 6-месячное изменение
- 45.95%
- Годовое изменение
- -24.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.