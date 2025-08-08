КотировкиРазделы
GFS: GlobalFoundries Inc

32.02 USD 0.20 (0.62%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GFS за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.85, а максимальная — 32.78.

Следите за динамикой GlobalFoundries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
31.85 32.78
Годовой диапазон
29.77 47.70
Предыдущее закрытие
32.22
Open
32.55
Bid
32.02
Ask
32.32
Low
31.85
High
32.78
Объем
4.900 K
Дневное изменение
-0.62%
Месячное изменение
-1.60%
6-месячное изменение
-12.30%
Годовое изменение
-20.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.