GFS: GlobalFoundries Inc
32.02 USD 0.20 (0.62%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GFS за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.85, а максимальная — 32.78.
Следите за динамикой GlobalFoundries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
31.85 32.78
Годовой диапазон
29.77 47.70
- Предыдущее закрытие
- 32.22
- Open
- 32.55
- Bid
- 32.02
- Ask
- 32.32
- Low
- 31.85
- High
- 32.78
- Объем
- 4.900 K
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- -1.60%
- 6-месячное изменение
- -12.30%
- Годовое изменение
- -20.53%
