货币 / GFS
GFS: GlobalFoundries Inc
32.37 USD 0.35 (1.09%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GFS汇率已更改1.09%。当日，交易品种以低点31.91和高点32.41进行交易。
关注GlobalFoundries Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
31.91 32.41
年范围
29.77 47.70
- 前一天收盘价
- 32.02
- 开盘价
- 32.07
- 卖价
- 32.37
- 买价
- 32.67
- 最低价
- 31.91
- 最高价
- 32.41
- 交易量
- 320
- 日变化
- 1.09%
- 月变化
- -0.52%
- 6个月变化
- -11.34%
- 年变化
- -19.66%
