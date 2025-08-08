Währungen / GFS
GFS: GlobalFoundries Inc
33.27 USD 1.07 (3.32%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GFS hat sich für heute um 3.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.76 bis zu einem Hoch von 33.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die GlobalFoundries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
32.76 33.65
Jahresspanne
29.77 47.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.20
- Eröffnung
- 33.21
- Bid
- 33.27
- Ask
- 33.57
- Tief
- 32.76
- Hoch
- 33.65
- Volumen
- 4.973 K
- Tagesänderung
- 3.32%
- Monatsänderung
- 2.24%
- 6-Monatsänderung
- -8.87%
- Jahresänderung
- -17.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K