GFS: GlobalFoundries Inc

32.90 USD 0.37 (1.11%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GFS a changé de -1.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.56 et à un maximum de 33.36.

Suivez la dynamique GlobalFoundries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
32.56 33.36
Range Annuel
29.77 47.70
Clôture Précédente
33.27
Ouverture
33.35
Bid
32.90
Ask
33.20
Plus Bas
32.56
Plus Haut
33.36
Volume
7.703 K
Changement quotidien
-1.11%
Changement Mensuel
1.11%
Changement à 6 Mois
-9.89%
Changement Annuel
-18.34%
