GBX: Greenbrier Companies Inc (The)
46.25 USD 0.26 (0.56%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GBX за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.87, а максимальная — 46.66.
Следите за динамикой Greenbrier Companies Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GBX
Дневной диапазон
45.87 46.66
Годовой диапазон
37.77 71.06
- Предыдущее закрытие
- 46.51
- Open
- 46.58
- Bid
- 46.25
- Ask
- 46.55
- Low
- 45.87
- High
- 46.66
- Объем
- 305
- Дневное изменение
- -0.56%
- Месячное изменение
- 1.00%
- 6-месячное изменение
- -9.49%
- Годовое изменение
- -7.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.