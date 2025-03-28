Валюты / FOLD
FOLD: Amicus Therapeutics Inc
8.01 USD 0.28 (3.62%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FOLD за сегодня изменился на 3.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.61, а максимальная — 8.28.
Следите за динамикой Amicus Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
7.61 8.28
Годовой диапазон
5.51 12.62
- Предыдущее закрытие
- 7.73
- Open
- 7.73
- Bid
- 8.01
- Ask
- 8.31
- Low
- 7.61
- High
- 8.28
- Объем
- 11.089 K
- Дневное изменение
- 3.62%
- Месячное изменение
- 3.89%
- 6-месячное изменение
- -2.32%
- Годовое изменение
- -25.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.