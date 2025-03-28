КотировкиРазделы
FOLD: Amicus Therapeutics Inc

8.01 USD 0.28 (3.62%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FOLD за сегодня изменился на 3.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.61, а максимальная — 8.28.

Дневной диапазон
7.61 8.28
Годовой диапазон
5.51 12.62
Предыдущее закрытие
7.73
Open
7.73
Bid
8.01
Ask
8.31
Low
7.61
High
8.28
Объем
11.089 K
Дневное изменение
3.62%
Месячное изменение
3.89%
6-месячное изменение
-2.32%
Годовое изменение
-25.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.