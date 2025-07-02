Валюты / ESI
ESI: Element Solutions Inc
26.50 USD 0.27 (1.01%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESI за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.25, а максимальная — 26.95.
Следите за динамикой Element Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ESI
- LYB Teams With Shiseido, Futamura & Iwatani for Sustainable Packaging
- BASF Achieves Major Milestone: First CAM Is Delivered to WELION
- Ingevity (NGVT) Up 18.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- APD's Cleveland Air Separation Facility Is Operational, Supply Begins
- Element Solutions (ESI) Up 9.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- After Golden Cross, Element Solutions (ESI)'s Technical Outlook is Bright
- Element Solutions declares $0.08 quarterly dividend
- Zacks Industry Outlook Highlights Element Solutions, Hawkins and Ingevity
- 3 Chemical Specialty Stocks to Watch Amid Industry Challenges
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- Earnings call transcript: Ensign Energy Q2 2025 sees revenue dip, stock drops 8%
- Element Solutions Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Compared to Estimates, Element Solutions (ESI) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Element Solutions (ESI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Element Solutions Q2 2025 slides show 6% organic growth, improved outlook
- Can Sustained Strength in Water Drive ECL Stock Before Q2 Earnings?
- CSW Industrials (CSW) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Element Solutions (ESI) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Is the Options Market Predicting a Spike in Element Solutions Stock?
- ESI vs. HWKN: Which Stock Is the Better Value Option?
- Element Solutions stock rises as Truist reiterates Buy on Electronics strength
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Element Solutions raises 2025 guidance on strong data center demand
- Element Solutions: Improved Chemistry (NYSE:ESI)
Дневной диапазон
26.25 26.95
Годовой диапазон
16.77 29.79
- Предыдущее закрытие
- 26.77
- Open
- 26.82
- Bid
- 26.50
- Ask
- 26.80
- Low
- 26.25
- High
- 26.95
- Объем
- 2.876 K
- Дневное изменение
- -1.01%
- Месячное изменение
- 4.95%
- 6-месячное изменение
- 18.15%
- Годовое изменение
- -2.14%
