ESI: Element Solutions Inc

26.51 USD 0.45 (1.67%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ESI fiyatı bugün -1.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.24 ve Yüksek fiyatı olarak 27.02 aralığında işlem gördü.

Element Solutions Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
26.24 27.02
Yıllık aralık
16.77 29.79
Önceki kapanış
26.96
Açılış
27.00
Satış
26.51
Alış
26.81
Düşük
26.24
Yüksek
27.02
Hacim
5.594 K
Günlük değişim
-1.67%
Aylık değişim
4.99%
6 aylık değişim
18.19%
Yıllık değişim
-2.10%
21 Eylül, Pazar