Dövizler / ESI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ESI: Element Solutions Inc
26.51 USD 0.45 (1.67%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ESI fiyatı bugün -1.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.24 ve Yüksek fiyatı olarak 27.02 aralığında işlem gördü.
Element Solutions Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESI haberleri
- LYB Teams With Shiseido, Futamura & Iwatani for Sustainable Packaging
- BASF Achieves Major Milestone: First CAM Is Delivered to WELION
- Ingevity (NGVT) Up 18.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- APD's Cleveland Air Separation Facility Is Operational, Supply Begins
- Element Solutions (ESI) Up 9.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- After Golden Cross, Element Solutions (ESI)'s Technical Outlook is Bright
- Element Solutions declares $0.08 quarterly dividend
- Zacks Industry Outlook Highlights Element Solutions, Hawkins and Ingevity
- 3 Chemical Specialty Stocks to Watch Amid Industry Challenges
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- Earnings call transcript: Ensign Energy Q2 2025 sees revenue dip, stock drops 8%
- Element Solutions Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Compared to Estimates, Element Solutions (ESI) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Element Solutions (ESI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Element Solutions Q2 2025 slides show 6% organic growth, improved outlook
- Can Sustained Strength in Water Drive ECL Stock Before Q2 Earnings?
- CSW Industrials (CSW) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Element Solutions (ESI) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Is the Options Market Predicting a Spike in Element Solutions Stock?
- ESI vs. HWKN: Which Stock Is the Better Value Option?
- Element Solutions stock rises as Truist reiterates Buy on Electronics strength
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Element Solutions raises 2025 guidance on strong data center demand
- Element Solutions: Improved Chemistry (NYSE:ESI)
Günlük aralık
26.24 27.02
Yıllık aralık
16.77 29.79
- Önceki kapanış
- 26.96
- Açılış
- 27.00
- Satış
- 26.51
- Alış
- 26.81
- Düşük
- 26.24
- Yüksek
- 27.02
- Hacim
- 5.594 K
- Günlük değişim
- -1.67%
- Aylık değişim
- 4.99%
- 6 aylık değişim
- 18.19%
- Yıllık değişim
- -2.10%
21 Eylül, Pazar