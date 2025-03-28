Валюты / DLPN
DLPN: Dolphin Entertainment Inc
1.38 USD 0.04 (2.99%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DLPN за сегодня изменился на 2.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.29, а максимальная — 1.38.
Следите за динамикой Dolphin Entertainment Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.29 1.38
Годовой диапазон
0.75 1.78
- Предыдущее закрытие
- 1.34
- Open
- 1.36
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Low
- 1.29
- High
- 1.38
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- 2.99%
- Месячное изменение
- 16.95%
- 6-месячное изменение
- 36.63%
- Годовое изменение
- 9.52%
