货币 / DLPN
DLPN: Dolphin Entertainment Inc
1.26 USD 0.12 (8.70%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DLPN汇率已更改-8.70%。当日，交易品种以低点1.25和高点1.38进行交易。
关注Dolphin Entertainment Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DLPN新闻
日范围
1.25 1.38
年范围
0.75 1.78
- 前一天收盘价
- 1.38
- 开盘价
- 1.38
- 卖价
- 1.26
- 买价
- 1.56
- 最低价
- 1.25
- 最高价
- 1.38
- 交易量
- 136
- 日变化
- -8.70%
- 月变化
- 6.78%
- 6个月变化
- 24.75%
- 年变化
- 0.00%
