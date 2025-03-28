Währungen / DLPN
DLPN: Dolphin Entertainment Inc
1.26 USD 0.02 (1.61%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DLPN hat sich für heute um 1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.23 bis zu einem Hoch von 1.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dolphin Entertainment Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.23 1.27
Jahresspanne
0.75 1.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.24
- Eröffnung
- 1.26
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- Tief
- 1.23
- Hoch
- 1.27
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- 1.61%
- Monatsänderung
- 6.78%
- 6-Monatsänderung
- 24.75%
- Jahresänderung
- 0.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K