CVS: CVS Health Corporation
73.48 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVS за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.39, а максимальная — 73.73.
Следите за динамикой CVS Health Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
72.39 73.73
Годовой диапазон
43.56 75.55
- Предыдущее закрытие
- 73.47
- Open
- 73.41
- Bid
- 73.48
- Ask
- 73.78
- Low
- 72.39
- High
- 73.73
- Объем
- 9.651 K
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- 0.69%
- 6-месячное изменение
- 8.33%
- Годовое изменение
- 16.65%
