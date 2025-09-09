Devises / CVS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CVS: CVS Health Corporation
74.93 USD 0.54 (0.73%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CVS a changé de 0.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.35 et à un maximum de 76.23.
Suivez la dynamique CVS Health Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVS Nouvelles
- L’action de CVS atteint un plus haut de 52 semaines à 75,58 USD
- Cvs stock hits 52-week high at 75.58 USD
- Why CVS Health (CVS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- CVS Health Steps Up to Bolster Oak Street as Cost Pressures Mount
- CVS Health annonce un dividende trimestriel de 0,665$ par action
- CVS Health declares quarterly dividend of $0.665 per share
- CVS vs. EVH: Which Value-Based Care Stock Deserves Investor Attention?
- Danaher's Life Sciences Segment Shrinks: What's the Path Forward?
- CVS Health (CVS) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- This Healthcare Stock Is Soaring
- CVS Health Vs. UnitedHealth: Companies In Crises - Back United's Recovery (UNH)
- Gilead Sciences stock price target raised to $143 from $136 at Rothschild Redburn
- Danaher's Biotechnology Growth Picks Up: A Sign of More Upside?
- L’action de CVS Health atteint un plus haut de 52 semaines à 74,63 USD
- Cvs Health stock hits 52-week high at 74.63 USD
- CVS Health Corporation (CVS) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- CVS Health Makes Headway in Stabilizing Aetna: What's Driving It?
- UnitedHealth Finds Its Stars, Soars 8.6% as Humana Trips on Cut Points
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- UnitedHealth Stock (UNH) Leads Health Insurer Rally, Humana (HUM) Drops - TipRanks.com
- UnitedHealth makes investors like Warren Buffett happy by saying business is fine
- CVS defended by Raymond James after stock drop
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Wall Street Analysts See CVS Health (CVS) as a Buy: Should You Invest?
Range quotidien
74.35 76.23
Range Annuel
43.56 76.23
- Clôture Précédente
- 74.39
- Ouverture
- 74.59
- Bid
- 74.93
- Ask
- 75.23
- Plus Bas
- 74.35
- Plus Haut
- 76.23
- Volume
- 19.207 K
- Changement quotidien
- 0.73%
- Changement Mensuel
- 2.67%
- Changement à 6 Mois
- 10.47%
- Changement Annuel
- 18.96%
20 septembre, samedi