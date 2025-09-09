CotationsSections
Devises / CVS
Retour à Actions

CVS: CVS Health Corporation

74.93 USD 0.54 (0.73%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CVS a changé de 0.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.35 et à un maximum de 76.23.

Suivez la dynamique CVS Health Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVS Nouvelles

Range quotidien
74.35 76.23
Range Annuel
43.56 76.23
Clôture Précédente
74.39
Ouverture
74.59
Bid
74.93
Ask
75.23
Plus Bas
74.35
Plus Haut
76.23
Volume
19.207 K
Changement quotidien
0.73%
Changement Mensuel
2.67%
Changement à 6 Mois
10.47%
Changement Annuel
18.96%
20 septembre, samedi