Moedas / CVS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CVS: CVS Health Corporation
74.00 USD 0.52 (0.71%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CVS para hoje mudou para 0.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 73.51 e o mais alto foi 74.84.
Veja a dinâmica do par de moedas CVS Health Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVS Notícias
- CVS Health declara dividendo trimestral de US$ 0,665 por ação
- CVS Health declares quarterly dividend of $0.665 per share
- CVS vs. EVH: Which Value-Based Care Stock Deserves Investor Attention?
- Danaher's Life Sciences Segment Shrinks: What's the Path Forward?
- CVS Health (CVS) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- This Healthcare Stock Is Soaring
- CVS Health Vs. UnitedHealth: Companies In Crises - Back United's Recovery (UNH)
- Gilead Sciences stock price target raised to $143 from $136 at Rothschild Redburn
- Danaher's Biotechnology Growth Picks Up: A Sign of More Upside?
- Ações da CVS Health atingem máxima de 52 semanas a US$ 74,63
- Cvs Health stock hits 52-week high at 74.63 USD
- CVS Health Corporation (CVS) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- CVS Health Makes Headway in Stabilizing Aetna: What's Driving It?
- UnitedHealth Finds Its Stars, Soars 8.6% as Humana Trips on Cut Points
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- UnitedHealth Stock (UNH) Leads Health Insurer Rally, Humana (HUM) Drops - TipRanks.com
- UnitedHealth makes investors like Warren Buffett happy by saying business is fine
- CVS defended by Raymond James after stock drop
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Wall Street Analysts See CVS Health (CVS) as a Buy: Should You Invest?
- Kidney care company Strive Health raises $550 million in funding
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- CVS Health Trades Cheaper Than Industry: How to Play the Stock?
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
Faixa diária
73.51 74.84
Faixa anual
43.56 75.55
- Fechamento anterior
- 73.48
- Open
- 73.73
- Bid
- 74.00
- Ask
- 74.30
- Low
- 73.51
- High
- 74.84
- Volume
- 7.953 K
- Mudança diária
- 0.71%
- Mudança mensal
- 1.40%
- Mudança de 6 meses
- 9.10%
- Mudança anual
- 17.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh