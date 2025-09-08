KurseKategorien
CVS: CVS Health Corporation

74.39 USD 0.39 (0.53%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CVS hat sich für heute um 0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.18 bis zu einem Hoch von 74.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die CVS Health Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
73.18 74.45
Jahresspanne
43.56 75.55
Vorheriger Schlusskurs
74.00
Eröffnung
73.42
Bid
74.39
Ask
74.69
Tief
73.18
Hoch
74.45
Volumen
8.820 K
Tagesänderung
0.53%
Monatsänderung
1.93%
6-Monatsänderung
9.67%
Jahresänderung
18.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K