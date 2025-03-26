Валюты / CLGN
CLGN: CollPlant Biotechnologies Ltd
2.58 USD 0.08 (3.01%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLGN за сегодня изменился на -3.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.58, а максимальная — 2.64.
Следите за динамикой CollPlant Biotechnologies Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CLGN
Дневной диапазон
2.58 2.64
Годовой диапазон
1.31 5.00
- Предыдущее закрытие
- 2.66
- Open
- 2.60
- Bid
- 2.58
- Ask
- 2.88
- Low
- 2.58
- High
- 2.64
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -3.01%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -1.53%
- Годовое изменение
- -48.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.