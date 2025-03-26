货币 / CLGN
CLGN: CollPlant Biotechnologies Ltd
2.62 USD 0.04 (1.55%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLGN汇率已更改1.55%。当日，交易品种以低点2.56和高点2.72进行交易。
关注CollPlant Biotechnologies Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CLGN新闻
- Collplant ADR earnings beat by $0.37, revenue fell short of estimates
- CollPlant names new VP to lead North American commercial operations
- COLLPLANT BROADENS ITS COLLABORATION WITH STEMCELL TECHNOLOGIES
- CollPlant secures European patent for collagen products
- Dow Edges Higher; Dell Shares Fall After Q1 Results - BioLine Rx (NASDAQ:BLRX), CollPlant Biotechnologies (NASDAQ:CLGN)
- Nasdaq Down 100 Points; Chicago PMI Dips In May - Nuburu (AMEX:BURU), BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- CollPlant announces $3.6 million stock offering
- Williams Companies To Rally Over 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Bridger Aerospace Gr (NASDAQ:BAER)
- COLLPLANT BIOTECHNOLOGIES REPORTS 2025 FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES A CORPORATE UPDATE
- Collplant ADR earnings beat by $0.47, revenue topped estimates
- Nvidia, Salesforce, Hewlett-Packard set to report earnings Wednesday
- CollPlant Biotechnologies Ltd. (CLGN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.56 2.72
年范围
1.31 5.00
- 前一天收盘价
- 2.58
- 开盘价
- 2.56
- 卖价
- 2.62
- 买价
- 2.92
- 最低价
- 2.56
- 最高价
- 2.72
- 交易量
- 13
- 日变化
- 1.55%
- 月变化
- 1.55%
- 6个月变化
- 0.00%
- 年变化
- -47.60%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值