Dövizler / CLGN
CLGN: CollPlant Biotechnologies Ltd
2.53 USD 0.11 (4.17%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CLGN fiyatı bugün -4.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.49 ve Yüksek fiyatı olarak 2.60 aralığında işlem gördü.
CollPlant Biotechnologies Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLGN haberleri
- Collplant ADR earnings beat by $0.37, revenue fell short of estimates
- CollPlant names new VP to lead North American commercial operations
- COLLPLANT BROADENS ITS COLLABORATION WITH STEMCELL TECHNOLOGIES
- CollPlant secures European patent for collagen products
- Dow Edges Higher; Dell Shares Fall After Q1 Results - BioLine Rx (NASDAQ:BLRX), CollPlant Biotechnologies (NASDAQ:CLGN)
- Nasdaq Down 100 Points; Chicago PMI Dips In May - Nuburu (AMEX:BURU), BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- CollPlant announces $3.6 million stock offering
- Williams Companies To Rally Over 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Bridger Aerospace Gr (NASDAQ:BAER)
- COLLPLANT BIOTECHNOLOGIES REPORTS 2025 FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES A CORPORATE UPDATE
- Collplant ADR earnings beat by $0.47, revenue topped estimates
- Nvidia, Salesforce, Hewlett-Packard set to report earnings Wednesday
- CollPlant Biotechnologies Ltd. (CLGN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
2.49 2.60
Yıllık aralık
1.31 5.00
- Önceki kapanış
- 2.64
- Açılış
- 2.54
- Satış
- 2.53
- Alış
- 2.83
- Düşük
- 2.49
- Yüksek
- 2.60
- Hacim
- 28
- Günlük değişim
- -4.17%
- Aylık değişim
- -1.94%
- 6 aylık değişim
- -3.44%
- Yıllık değişim
- -49.40%
21 Eylül, Pazar