CLGN: CollPlant Biotechnologies Ltd
2.55 USD 0.09 (3.41%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLGN hat sich für heute um -3.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.49 bis zu einem Hoch von 2.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die CollPlant Biotechnologies Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CLGN News
- Collplant ADR earnings beat by $0.37, revenue fell short of estimates
- CollPlant names new VP to lead North American commercial operations
- COLLPLANT BROADENS ITS COLLABORATION WITH STEMCELL TECHNOLOGIES
- CollPlant secures European patent for collagen products
- Dow Edges Higher; Dell Shares Fall After Q1 Results - BioLine Rx (NASDAQ:BLRX), CollPlant Biotechnologies (NASDAQ:CLGN)
- Nasdaq Down 100 Points; Chicago PMI Dips In May - Nuburu (AMEX:BURU), BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- CollPlant announces $3.6 million stock offering
- Williams Companies To Rally Over 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Bridger Aerospace Gr (NASDAQ:BAER)
- COLLPLANT BIOTECHNOLOGIES REPORTS 2025 FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES A CORPORATE UPDATE
- Collplant ADR earnings beat by $0.47, revenue topped estimates
- Nvidia, Salesforce, Hewlett-Packard set to report earnings Wednesday
- CollPlant Biotechnologies Ltd. (CLGN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
2.49 2.60
Jahresspanne
1.31 5.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.64
- Eröffnung
- 2.54
- Bid
- 2.55
- Ask
- 2.85
- Tief
- 2.49
- Hoch
- 2.60
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- -3.41%
- Monatsänderung
- -1.16%
- 6-Monatsänderung
- -2.67%
- Jahresänderung
- -49.00%
