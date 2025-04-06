Валюты / BSET
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BSET: Bassett Furniture Industries Incorporated
16.34 USD 0.01 (0.06%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BSET за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.03, а максимальная — 16.37.
Следите за динамикой Bassett Furniture Industries Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BSET
- Hooker Furniture (HOFT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Is Bassett Furniture Industries (BSET) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
- Bassett Furniture stock rises as competitors fall on Trump tariff threat
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Bassett Furniture Industries (BSET) This Year?
- Bassett Furniture appoints James Goergen to board of directors
- Bassett Furniture updates bylaws to expand board size range
- Is Accel Entertainment (ACEL) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Zacks.com featured highlights include Mama's Creations, Bassett Furniture Industries and Amarin
- 3 Strong Buy Breakout Stocks for Explosive Returns
- Bassett Furniture declares $0.20 quarterly dividend
- Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bassett earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- AZZ, Methode Electronics, Bassett Furniture set to report earnings Wednesday
- Bassett Furniture Industries (BSET): Too Soon For An Upgrade
- Bassett Announces Second Quarter Conference Call
- Bassett Furniture: Seeking Alpha’s Top-Rated Home Furnisher Also Whets Our Appetite (BSET)
- La-Z-Boy: Well-Positioned To Conquer Industry Challenges (NYSE:LZB)
- Merion Road Capital Q1 2025 Investor Letter
- Bassett Furniture Stock: Potential Winner Under Trump's Tariffs (NASDAQ:BSET)
Дневной диапазон
16.03 16.37
Годовой диапазон
13.58 19.75
- Предыдущее закрытие
- 16.33
- Open
- 16.25
- Bid
- 16.34
- Ask
- 16.64
- Low
- 16.03
- High
- 16.37
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- -1.21%
- 6-месячное изменение
- 4.14%
- Годовое изменение
- 14.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.